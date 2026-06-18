3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
20 чэрвеня ў Беларусі праходзіць другі рэзервовы дзень здачы ЦТ і ЦЭ
У Беларусі праходзіць другі рэзервовы дзень. Каля 340 абітурыентаў 20 чэрвеня напішуць тэсты па ўсіх прадметах, акрамя беларускай і рускай моў. З іх 192 будуць здаваць ЦТ, 148 - ЦЭ.
Іспыты праходзяць для тых, хто па ўважлівай прычыне прапусціў асноўныя дні і зараз піша менавіта тыя прадметы, на якія быў зарэгістраваны раней. Самымі запатрабаванымі прадметамі сталі матэматыка, фізіка і біялогія.
Старт выпрабаванняў у 11:00. Пры сабе абітурыенту трэба мець пашпарт, пропуск і чорную гелевую або капілярную ручку. Гаджэты, шпаргалкі, канспекты і навучальныя дапаможнікі прыносіць нельга. За парушэнне правіл удзельніка выдаляць з аўдыторыі.
Трэці, фінальны рэзервовы дзень прызначаны на 22 чэрвеня - у гэты дзень абітурыенты змогуць праверыць веды па беларускай і рускай мовах. Вынікі РІКВ вышле ў SMS-паведамленнях пасля праверкі. Сертыфікаты пачнуць выдаваць з 1 ліпеня.