20 кастрычніка - Міжнародны дзень авіядыспетчара: хто адказвае за бяспеку палётаў над Беларуссю

Кожную секунду ў небе над Беларуссю знаходзяцца дзясяткі паветраных суднаў. За кожным з іх - нябачная праца людзей, якіх пасажыры ніколі не бачаць. 20 кастрычніка, у Міжнародны дзень авіядыспетчара, раскажам пра тых, хто трымае ў руках не штурвал, а саму бяспеку палётаў.

"North (NU) NU #NL #NM 119.125 MHz" - гэта не шыфр і ня сакрэтны код, а асобная "авіямова". На ей пілот і дыспетчар разумеюць адзін аднаго за секунды. Спецыялісты гадамі вучаць словы, інтанацыю, тэмп і нават паўзы, бо ў небе маўчанне таксама кажа.

Простымі словамі авіядыспетчар - рэгуліроўшчык ў небе на нябачнай дарозе. Ён адзін бачыць усю карціну і разводзіць самалёты так, каб яны бяспечна разыходзіліся. Гэта прафесія - каласальны аб'ём ведаў у аэрадынаміцы, метэаралогіі і навігацыі (гл. відэа).