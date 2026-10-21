20 кастрычніка стартаваў продаж білетаў на "Лістапад"
Галоўная кінападзея гэтай восені афіцыйна стартавала! Пачаўся продаж білетаў на Міжнародны кінафестываль "Лістапад".
З 30 кастрычніка па 6 лістапада лепшыя карціны з усяго свету захопяць экраны пяці галоўных кінапляцовак сталіцы. Гледачоў чакаюць у абноўленых залах кінатэатраў "Масква" і "Перамога", а таксама ў "Цэнтральным", "Беларусі" і "Піянеры".
Праграма сёлета масштабная: ад ігравых блокбастараў да душэўнай анімацыі і дакументальнага кіно. Кошт білетаў фіксаваны: ад 5 да 12 беларускіх рублёў.