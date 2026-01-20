3.72 BYN
20 студзеня стартаваў адбор фіналістаў праекта "100 ідэй для Беларусі"
Аўтар:Паліна Бераснева
Маладыя наватары прыступілі да прэзентацыі новых ідэй і распрацовак. Дарэчы, Рэспубліканскі маладзёжны праект "100 ідэй для Беларусі" стартаваў у кастрычніку 2025 года. Паступіла больш за тысячу заявак.
Зусім хутка пачнуцца адборачныя выпрабаванні ў фінал конкурсу.
Адборачныя туры праекта "100 ідэй для Беларусі"
Ад задумкі да рэалізацыі. Адбор фіналістаў 15-га сезона праекта "100 ідэй для Беларусі" стартаваў 20 студзеня. Гэта платформа, дзе адважныя задумы ператвараюцца ў практычныя рашэнні: ад энергаэфектыўных тэхналогій і аграпрамысловых інавацый да перспектыўных бізнес-ідэй і сацыяльных ініцыятыў (больш падрабязна - глядзіце відэа).