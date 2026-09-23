200 амбіцыйных удзельніц з усіх рэгіёнаў: як прайшоў форум "Жаночая энергія для вялікай справы"

200 маладых, амбіцыйных, занятых у рэальным сектары эканомікі прадстаўніц прыгожага полу сабраліся 23 верасня ў Мінску на форуме "Жаночая энергія для вялікай справы". Гэта не проста размова пра кар'еру і сям'ю, а пляцоўка, дзе ініцыятывы атрымліваюць падтрымку на самым высокім узроўні, а жаночы голас у эканоміцы гучыць усё мацней. Мерапрыемства ўжо стала традыцыйным.

У Беларусі кожны трэці прадпрымальнік - прадстаўніца прыгожага полу, а ўзровень уцягнутасці жанчын у бізнес складае каля 42 %. І 23 верасня гэты голас гучыць асабліва моцна.

Усе яны прадстаўніцы рэальнага сектара эканомікі: вытворчасць, паслугі, кансалтынг, індустрыя прыгажосці. Фармат - не лекцыі, а жывы і адкрыты дыялог.

Тут няма закрытых тэм - упор на практычную карысць: кожная ідэя можа атрымаць падтрымку на рэспубліканскім узроўні.

Разам маем партрэт сярэднестатыстычнай беларускі-прадпрымальніцы: гараджанка, крыху за 40, з вышэйшай адукацыяй, замужам. Але форум ламае стэрэатыпы: сюды прыйшлі тыя, каму ад 18 да 31. Яны ўжо сёння фарміруюць новую рэальнасць. Жаночы бізнес у Беларусі - гэта не толькі кансалтынг і прыгажосць. Усё больш актыўна жанчыны асвойваюць грузаперавозкі, прамысловасць, IT . Ва ўсёй гэтай бізнес-парадыгме важна ўмець балансаваць.

Форум ужо стаў традыцыйным: першы прайшоў у 2025 годзе, другі сабраў рэкордную колькасць удзельніц. Галоўнае - не проста сабраў, а даў механізм. Ідэі, агучаныя тут, трапляюць у поле зроку заканадаўцаў і могуць быць рэалізаваныя. Жаночае прадпрымальніцтва ў Беларусі - гэта не проста статыстыка, гэта 85 тыс. гісторый, дзе сям'я і бізнес не канкурыруюць, а дапаўняюць. Пра гэта гаварылі і на тэматычных секцыях.

Форум пацвердзіў: жаночае прадпрымальніцтва ў Беларусі - гэта не тэндэнцыя, а ўстойлівы трэнд. Такія сустрэчы - гэта не проста дыялогі, а рэальны механізм падтрымкі ініцыятыў. Жаночая энергія ператвараецца ў канкрэтныя справы, якія ўжо заўтра пачнуць працаваць на эканоміку краіны (гл. відэа).