Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

200 школьнікаў возьмуць удзел у акцыі "Цягнік Памяці"

Да старту акцыі "Цягнік Памяці" засталося менш за 2 тыдні. Апошняя падрыхтоўка і ключавыя пытанні арганізацыі абмеркавалі ў Савеце Рэспублікі. У фармаце відэаканферэнцыі да дыялогу далучыліся прадстаўнікі расійскага боку.

Гэта ўжо пяты сезон міжнароднай моладзевай акцыі. Удзельнікамі стануць 200 школьнікаў з Беларусі, Расіі і 15 былых савецкіх рэспублік.

За 4 гады акцыя "Цягнік Памяці" трансфармавалася з саюзнага праекта ў вялікую міжнародную платформу. Праца над пашырэннем геаграфіі ўдзельнікаў працягваецца.

Разделы:

ГрамадстваМоладзь