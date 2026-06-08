3.84 BYN
2.81 BYN
3.23 BYN
200 школьнікаў возьмуць удзел у акцыі "Цягнік Памяці"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Да старту акцыі "Цягнік Памяці" засталося менш за 2 тыдні. Апошняя падрыхтоўка і ключавыя пытанні арганізацыі абмеркавалі ў Савеце Рэспублікі. У фармаце відэаканферэнцыі да дыялогу далучыліся прадстаўнікі расійскага боку.
Гэта ўжо пяты сезон міжнароднай моладзевай акцыі. Удзельнікамі стануць 200 школьнікаў з Беларусі, Расіі і 15 былых савецкіх рэспублік.
За 4 гады акцыя "Цягнік Памяці" трансфармавалася з саюзнага праекта ў вялікую міжнародную платформу. Праца над пашырэннем геаграфіі ўдзельнікаў працягваецца.