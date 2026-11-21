21 лістапада адзначаюць Сусветны дзень тэлебачання
21 лістапада - Сусветны дзень тэлебачання.
ТБ застаецца адным з самых запатрабаваных сродкаў масавай інфармацыі Беларусі, сёння ўзровень даверу да такога віду СМІ ў краіне складае 64 %.
Паводле актуальных даных за студзень - кастрычнік 2026 года, тэлебачанне ахапіла 99 % гарадскога насельніцтва, а сярод маладых людзей ад 18 да 34 гадоў гэты паказчык складае 97,7 %. Сёння гледача цікавяць творчыя шоу, рэаліці, а таксама якасны аналіз палітычных падзей.
"Вялікай папулярнасцю карыстаюцца ўсе перадачы з удзелам кіраўніка дзяржавы - традыцыйна ў гэтых тэлеперадач вялікія долі і рэйтынгі. Па выніках гадоў самая рэйтынгавая тэлеперадача - гэты заўсёды навагодні зварот Прэзідэнта. Вядома, яе глядзяць практычна ўсе жыхары нашай краіны. Нашы айчынныя аўтарскія праграмы і праекты таксама вельмі папулярныя і вельмі запатрабаваныя ў тэлегледача", - адзначыла намеснік гендырэктара ЗАТ "Медыявымяральнік" Вікторыя Гурыновіч.
З пачатку 2027 года ў Беларусі запрацуе абноўленая тэлевізійная панэль, якая дазволіць больш дакладна праводзіць даследаванні тэлевізійных пераваг беларусаў: будуць задзейнічаны 700 хатніх гаспадарак, 150 з якіх - сельскія.