22 красавіка стартуе экалагічная акцыя "Беларусь сінявокая"

22 красавіка ў Беларусі стартуе маштабная экалагічная акцыя "Беларусь сінявокая". Яна накіравана на навядзенне парадку і добраўпарадкавання тэрыторый, якія прылягаюць да сацыяльна значных водных аб'ектаў.

Забруджванне берагоў пластыкам, бытавымі адыходамі і іншымі матэрыяламі не толькі псуе эстэтыку ландшафтаў, але і наносіць шкоду экасістэмам. Акрамя прыродаахоўных служб, да акцыі далучацца прадстаўнікі мясцовай улады, грамадскіх арганізацый, навучэнцы і валанцёры.

