22 красавіка заканчваецца рэгістрацыя на ЦТ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ужо праз месяц абітурыенты пачнуць здаваць цэнтралізаванае тэсціраванне, у хлопцаў і дзяўчат было 2 тыдні для рэгістрацыі, а 22 красавіка - яе афіцыйнае завяршэнне.
У 2026 годзе сярод навін з'явілася рэгістрацыя анлайн. Аднак пропуск на ЦТ забраць трэба асабіста ў пункце рэгістрацыі да 19:00. Пасля пункты рэгістрацыі завершаць сваю работу.
26 мая пачнуцца першыя тэсціраванні, а ВНУ адчыняць свае дзверы для абітурыентаў у пачатку ліпеня. Плануецца, што сёлета студэнцкі білет атрымаюць каля 49 тыс. чалавек.