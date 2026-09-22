22 верасня Беларусь далучаецца да акцыі "Дзень без аўтамабіля"
У Мінску праходзіць Тыдзень мабільнасці. 22 верасня Беларусь далучаецца да сусветнай акцыі "Дзень без аўтамабіля".
Кіроўцам рэкамендуюць адмовіцца ад машын і зрабіць выбар на карысць грамадскага транспарту, метро, самакатаў або электрамабіляў. Праезд у гэты дзень бясплатны, галоўнае правіла - наяўнасць правоў кіроўцы і тэхпашпарта.
22 верасня праходзіць і традыцыйная ініцыятыва "На працу на ровары". Тым, хто абярэ сродкі персанальнай мабільнасці або пойдзе пешшу, у дзевяці кропках Мінска раздадуць садавіну і зарад бадзёрасці.
Завершыцца Тыдзень мабільнасці велапрабегам з удзелам кіраўніцтва Мінпрыроды, Мінгарвыканкама, прадпрыемстваў і арганізацый. Старт у 09: 00 ад паркоўкі атэля "Аква-Мінск", фініш - музейна-паркавы комплекс "Перамога". Таксама ўдзельнікі ўскладуць кветкі да стэлы "Мінск - горад-герой".