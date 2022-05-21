Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі вызначала франтальная сістэма. У многіх раёнах краіны прайшлі дажджы, месцамі грымелі навальніцы, падчас навальніц адзначаўся парывісты вецер, месцамі па паўднёвым захадзе моцны парывісты.

22 мая ў народным календары Мікола Веснавы. У Старадарожскім раёне з Міколам звязваюць з’яўленне камароў, там кажуць: “Прыйдзе Мікола - высыпле камароў з прыпола”. А яшчэ прыкмячалі: калі дождж у гэты дзень, хлеб і жыта ўродзяцца; начныя грымоты - да добрага надвор'я.