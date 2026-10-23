23 кастрычніка адбудзецца фінал рэспубліканскага конкурсу "Супербабуля"
Гісторыя, у якой узрост - дакладна не галоўнае. 23 кастрычніка ў Беларусі адбудзецца фінал рэспубліканскага конкурсу "Супербабуля". Кожная з удзельніц здзіўляе па-свойму. І, як адзначаюць самі ўдзельніцы, гэта не суперніцтва, а магчымасць абмяняцца вопытам і пасябраваць.
Яны паспяваюць усё: ад працы і хатніх спраў да мадэльнага дэфіле і творчых нумароў. Ужо сёння ўвечары 14 фіналістак з усёй краіны пазмагаюцца за званне "Супербабуля". Дарэчы, конкурс праводзіцца ўпершыню па ініцыятыве Беларускага саюза жанчын.
Мінулі ўжо абласныя і раённыя выпрабаванні. Не менш насычана і хвалююча прайшоў тыдзень падрыхтоўкі да фінальнага шоу. З жанчынамі працавалі лепшыя візажысты і харэографы. Іх навучылі трымаць паставу і дэфіляваць, а яшчэ ўпэўнена адчуваць сябе на сцэне.