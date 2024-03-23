23 сакавіка 2024 года Марына Васілеўская адправілася на МКС
Дзень, які назаўжды ўпісаны ў летапіс краіны: першая ў гісторыі суверэннай Беларусі жанчына-касманаўт 2 гады назад адправілася на МКС з касмадрома Байканур.
Марыну Васілеўскую ў асноўны экіпаж выбралі з некалькіх тысяч прэтэндэнтак. Разам з ёй з навуковай місіяй на Міжнародную касмічную станцыю адправіліся камандзір і выхадзец Беларусі Алег Навіцкі і астранаўт NASA Трэйсі Дайсан.
12 сутак Марына Васілеўская не проста правяла на МКС, а выконвала касмічную місію - 7 навуковых эксперыментаў. Ужо на Зямлі навукоўцы пацвердзілі: выканана ўсё. Першая жанчына-касманаўт удастоена звання Героя Беларусі.
Палёт Марыны вывеў суверэнную Беларусь на новы ўзровень удзелу ў касмічных праграмах і новы ўзровень саюзных адносін з Расіяй.
Беларусь яшчэ раз пацвердзіла статус касмічнай дзяржавы. Асабліва знакава гэты поспех гучыць зараз, у Год беларускай жанчыны, калі літаральна ўвесь свет ведае: для беларусак няма нічога немагчымага, нават космас стаў бліжэй.