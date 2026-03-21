3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
23 сакавіка ў Беларусі адзначаюць Дзень работнікаў гідраметэаралагічнай службы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дзень работнікаў гідраметэаралагічнай службы святкуюць 23 сакавіка ў Беларусі. Яны кантралююць стан рэк, якасць паветра і радыяцыйны фон. Даныя назіранняў - аснова, на якой будуюцца ўсе прагнозы і папярэджанні аб небяспечных з'явах.
Каб ведаць пра надвор'е ўсё, у краіне правялі маштабную мадэрнізацыю: спецыялісты перайшлі на аўтаматычнае вымярэнне параметраў, а таксама пашырана сетка радыёлакацыйнных сістэм. Зараз гэта 73 аўтаматычныя метэастанцыі, 9 з іх - у Мінску.
Гідраметэаралагічная бяспека - адна з прыярытэтных задач Белгидромета.