23 сакавіка ў Беларусі адзначаюць Дзень работнікаў гідраметэаралагічнай службы

Дзень работнікаў гідраметэаралагічнай службы святкуюць 23 сакавіка ў Беларусі. Яны кантралююць стан рэк, якасць паветра і радыяцыйны фон. Даныя назіранняў - аснова, на якой будуюцца ўсе прагнозы і папярэджанні аб небяспечных з'явах.

Каб ведаць пра надвор'е ўсё, у краіне правялі маштабную мадэрнізацыю: спецыялісты перайшлі на аўтаматычнае вымярэнне параметраў, а таксама пашырана сетка радыёлакацыйнных сістэм. Зараз гэта 73 аўтаматычныя метэастанцыі, 9 з іх - у Мінску.

Гідраметэаралагічная бяспека - адна з прыярытэтных задач Белгидромета.

