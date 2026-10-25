Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

25 кастрычніка ў Беларусі адзначаюць Дзень аўтамабіліста і дарожніка

Аўтар:

25 кастрычніка Беларусь адзначае Дзень аўтамабіліста і дарожніка.

Каб рух заставаўся бесперабойным, дарожная сетка краіны пастаянна абнаўляецца. Толькі за дзевяць месяцаў 2026 года адрамантавана больш за 1,5 тыс. км рэспубліканскіх трас, а ў новай пяцігодцы плануецца рэканструяваць яшчэ 25 тыс. км дарог. Але за кожным маршрутам і кіламетрам стаяць людзі.

Кіраваць далёка не мініяцюрным транспартам Людміла марыла з дзяцінства. Любоў да вялікіх машын прывіў бацька-механік. Па адукацыі Людміла - педагог, але прафесійная дарога прывяла да тэхнікі. Яшчэ ў школе яна атрымала правы на трактар, працавала і на трамваі. Сёння дзяўчына кіруе аўтобусам па сталічных маршрутах у транспартным парку № 1 (гл. відэа).

Раздзелы:

Грамадства

Чытайце таксама