25 кастрычніка ў Беларусі адзначаюць Дзень аўтамабіліста і дарожніка
25 кастрычніка Беларусь адзначае Дзень аўтамабіліста і дарожніка.
Каб рух заставаўся бесперабойным, дарожная сетка краіны пастаянна абнаўляецца. Толькі за дзевяць месяцаў 2026 года адрамантавана больш за 1,5 тыс. км рэспубліканскіх трас, а ў новай пяцігодцы плануецца рэканструяваць яшчэ 25 тыс. км дарог. Але за кожным маршрутам і кіламетрам стаяць людзі.
Кіраваць далёка не мініяцюрным транспартам Людміла марыла з дзяцінства. Любоў да вялікіх машын прывіў бацька-механік. Па адукацыі Людміла - педагог, але прафесійная дарога прывяла да тэхнікі. Яшчэ ў школе яна атрымала правы на трактар, працавала і на трамваі. Сёння дзяўчына кіруе аўтобусам па сталічных маршрутах у транспартным парку № 1 (гл. відэа).