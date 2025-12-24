3.71 BYN
25 снежня католікі святкуюць адно з найважнейшых хрысціянскіх святаў - Раство Хрыстовае
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Другая па колькасці канфесія Беларусі сустрэла Раство ўрачыстымі святочнымі імшамі. Яны прайшлі ва ўсіх касцёлах краіны. Набажэнства ў цэнтральным касцёле Мінска - архікафедральным саборы Найсвяцейшай Дзевы Марыі - узначаліў архібіскуп-мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Іосіф Станеўскі. Традыцыйна сустрэць свята ў храме сабралася мноства вернікаў. На захаванні міру на нашай зямлі і на ўрэгуляванні канфліктаў на ўсёй планеце зрабіў акцэнт у сваім пастырскім звароце прадстаяцель Беларускай каталіцкай царквы.
Святочныя набажэнствы, якія ўсхваляюць нованароджанага Хрыста, будуць працягвацца ўвесь дзень. У вялікіх і малых касцёлах Беларусі людзі традыцыйна збіраюцца на агульную малітву, пасля свята прадоўжыцца разам з роднымі і сябрамі.