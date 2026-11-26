Гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва Мінска і Манагуа абмяркоўваюць 26 лістапада на пасяджэнні сумеснай камісіі. У Нікарагуа адкрыты сэрвісны цэнтр беларускай тэхнікі, і машын становіцца ўсё больш.

Дыялог па лініі Беларусь - Нікарагуа ў апошнія гады развіваецца досыць актыўна. Тавараабарот дадае год ад года, і ўсё больш беларускай тэхнікі з'яўляецца ў палях і на дарогах Нікарагуа. Цяпер яе налічваецца да 600 адзінак, але падпісана міжурадавае пагадненне, і гэтая лічба ў бліжэйшы час можа вырасці да 1 тыс. Ужо падпісаны чарговы кантракт на пастаўку 247 адзінак машын хуткай дапамогі з Беларусі ў Нікарагуа. З Мінскім аўтамабільным заводам абмяркоўваюцца чарговыя пастаўкі, напрыклад, пажарных машын і пасажырскай тэхнікі. МАЗ распрацаваў спецыяльную лінейку такой тэхнікі для рынку Нікарагуа, улічваючы гарачыя кліматычныя асаблівасці працы гэтай тэхнікі.

Пра гэта 26 лістапада гавораць у Мінску на палях пятага пасяджэння міжурадавай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. Галоўная мэта - пашырыць лінейку прадукцыі, якая пастаўляецца, а таксама знайсці новыя агульныя праекты. Цікавасць ёсць і ў навуковай сферы, і ў медыцынскай (гл. відэа).