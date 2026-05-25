26 мая ў Беларусі стартуюць ЦЭ і ЦТ
Выпускнікам прыгатавацца! У краіне стартуюць цэнтралізаваныя экзамены і тэсціраванне.
26 мая абітурыенты здадуць профільныя дысцыпліны: матэматыку, фізіку, хімію, грамадазнаўства і гісторыю Беларусі, 29 мая - дзяржаўныя мовы: рускую і беларускую. Вынікі экзаменаў залічаць і ў школьны атэстат, і пры паступленні ў ВНУ.
Што датычыцца цэнтралізаванага тэсціравання, асноўныя дні здачы прызначаны на 2 і 5 чэрвеня. У гэтыя даты ахвочыя змогуць прайсці тэсты па матэматыцы, біялогіі, замежных мовах, геаграфіі і іншых дысцыплінах, неабходных для паступлення. Вядома, што на ЦЭ зарэгістраваліся больш як 59 тысяч чалавек, на ЦТ - больш за 66 тысяч.
Па ўсёй краіне будуць працаваць 144 пункты здачы. У спісе - 30 ВНУ, 57 школ і столькі ж каледжаў. Усе пляцоўкі цалкам гатовыя да прыёму экзаменуемых, на кожнай - строгі кантроль. Ён гарантуе справядлівасць для ўсіх.