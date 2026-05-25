26 мая ў Беларусі стартуюць ЦЭ і ЦТ

Выпускнікам прыгатавацца! У краіне стартуюць цэнтралізаваныя экзамены і тэсціраванне.

Што датычыцца цэнтралізаванага тэсціравання, асноўныя дні здачы прызначаны на 2 і 5 чэрвеня. У гэтыя даты ахвочыя змогуць прайсці тэсты па матэматыцы, біялогіі, замежных мовах, геаграфіі і іншых дысцыплінах, неабходных для паступлення. Вядома, што на ЦЭ зарэгістраваліся больш як 59 тысяч чалавек, на ЦТ - больш за 66 тысяч.