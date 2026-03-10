3.73 BYN
27 чэрвеня ў БДПУ стартуе прыёмная кампанія для мэтавікоў
Да старту ўступнай кампаніі застаецца менш за тры месяцы, але будучыя абітурыенты ўжо зараз прыглядаюцца да ВНУ.
Раскажам пра тое, што іх чакае сёлета ў БДПУ імя Максіма Танка.
Новыя магчымасці БДПУ
Сёння БДПУ вядзе падрыхтоўку кадраў па 29 спецыяльнасцях вышэйшай адукацыі і 19 кірункам бакалаўрыяту. Студэнтамі ўніверсітэта з'яўляюцца будучыя настаўнікі гісторыі, філалогіі, фізікі і матэматыкі, а таксама псіхолагі і педагогі малодшых класаў. Агульная колькасць студэнтаў на сённяшні дзень перавышае 8,5 тыс. студэнтаў і больш як 600 магістрантаў, што прадстаўляюць не толькі Беларусь, але і Кітай, Узбекістан, Расію. Галоўным адрозненнем Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта ад іншых з'яўляецца практыкаарыентаванасць: з першага курсу студэнты выходзяць на працу ў школы ў якасці настаўнікаў.
У 2026 годзе ўступная кампанія для абітурыентаў пройдзе ў звыклыя тэрміны. У тых, хто паступае па мэтавым наборы, дакументы пачнуць прымаць з 27 чэрвеня па 2 ліпеня, у абітурыентаў агульнага конкурсу - з 12 ліпеня. Але ўжо сёння ўніверсітэт адчынены для ўсіх, хто жадае зрабіць усвядомлены выбар.