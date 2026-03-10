27 чэрвеня ў БДПУ стартуе прыёмная кампанія для мэтавікоў

У 2026 годзе ўступная кампанія для абітурыентаў пройдзе ў звыклыя тэрміны. У тых, хто паступае па мэтавым наборы, дакументы пачнуць прымаць з 27 чэрвеня па 2 ліпеня, у абітурыентаў агульнага конкурсу - з 12 ліпеня. Але ўжо сёння ўніверсітэт адчынены для ўсіх, хто жадае зрабіць усвядомлены выбар.