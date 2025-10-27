3.70 BYN
28 кастрычніка ў НАН дадзены ўрачысты старт 18-й Беларускай антарктычнай экспедыцыі
Асваенне палярных рэгіёнаў - важны інструмент міжнароднай дыпламатыі. Урачысты старт 18-й Беларускай антарктычнай экспедыцыі далі ў Нацыянальнай акадэміі навук.
На самы халодны мацярык Зямлі адправяцца 12 чалавек пад кіраўніцтвам вопытнага палярніка, удзельніка ўсіх папярэдніх экспедыцый Аляксея Гайдашова.
Удзельнікі экспедыцыі - вопытныя спецыялісты: біёлагі, урачы-хірургі, геолагі, электрамеханікі. Менавіта гэтаму складу трэба будзе амаль паўгода знаходзіцца на ледзяным кантыненце і прадоўжыць далейшае будаўніцтва Беларускай антарктычнай станцыі, а таксама выканаць шырокія навуковыя даследаванні ў рамках дзяржаўнай праграмы.
Уладзімір Рыжакоў, начальнік Рэспубліканскага цэнтра палярных даследаванняў:
"Гэта работы, звязаныя з вывучэннем фізікі атмасферы. Будуць атрыманы фундаментальныя звесткі па аэразольным складзе часціц у атмасферы, якія дазваляюць прагназаваць змяненні клімату як у Паўднёвым паўшар'і, так і ў Паўночным. Вельмі цікавая работа, звязаная з біялагічна актыўнымі рэчывамі, што ўтрымліваюцца ў жывых арганізмах, якія насяляюць гэты кантынент".
Ужо 30 кастрычніка беларускія даследчыкі вылятаюць з Мінска, і звыклы гарадскі шум зменіцца для іх цішынёй леднікоў.