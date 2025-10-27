28 кастрычніка ў НАН дадзены ўрачысты старт 18-й Беларускай антарктычнай экспедыцыі

"Гэта работы, звязаныя з вывучэннем фізікі атмасферы. Будуць атрыманы фундаментальныя звесткі па аэразольным складзе часціц у атмасферы, якія дазваляюць прагназаваць змяненні клімату як у Паўднёвым паўшар'і, так і ў Паўночным. Вельмі цікавая работа, звязаная з біялагічна актыўнымі рэчывамі, што ўтрымліваюцца ў жывых арганізмах, якія насяляюць гэты кантынент".