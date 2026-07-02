3 ліпеня ў Мінску з раніцы да позняга вечара свята разгорнецца больш чым на 30 пляцоўках

Асноўнае святкаванне 3 ліпеня ля Палаца спорту разгорнецца ўжо з 12:00. Выступленне папулярных артыстаў і маладых талентаў, кірмаш з пачастункамі - атрымаць асалоду ад усяго гэтага можна будзе да 22:00.

А вось па настальгію сардэчна запрашаем у гастрасквер "Маніфест". Прастора ў Дзень Незалежнасці ператворыцца ў інтэрактыўную зону, якая аб'яднае адразу тры пакаленні. "Мінскія дворыкі" ажывяць дзіцячыя ўспаміны жыхароў горада, і кожны тут зможа прызнацца ў сваёй бязмежнай любові да нашай цудоўнай сталіцы.

Святочную атмасферу падхопяць больш за 30 пляцовак па ўсім горадзе, якія будуць працаваць мінімум да 21:00.

Без перабольшання, свята зазірне ў кожны куточак Мінска. У Заводскім раёне галоўныя актыўнасці разгорнуцца на пляцоўцы "Чыжоўка-Арэны". Ужо ў 7:30 тут стартуе спартыўнае свята "Радасць світанку". У Ленінскім раёне цэнтрам святкавання стане Лошыцкі сядзібна-паркавы комплекс. А вось у скверах Савецкага раёна запланаваны фестывалі, музычныя праграмы і гарадскі пікнік. Шукайце свой раён на святочнай карце горада і прыходзьце па добры настрой!

Кульмінацыяй дня стане вячэрняя праграма ля абеліска "Мінск - горад-герой", якая прадоўжыцца да 24:00. Канцэрт завершыцца традыцыйнай патрыятычнай акцыяй "Праспяваем гімн разам!".

Фінальны акорд свята Дня Незалежнасці паставіць маляўнічы салют. Роўна ў 23:00 неба над Мінскам заіскрыцца музычна-светлавой феерыяй адразу з сямі пунктаў горада. Давайце атрымаем асалоду ад гэтай атмасферай разам!