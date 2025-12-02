Глядзець анлайнПраграма ТБ
3 снежня ў Беларусі - Міжнародны дзень інвалідаў

3 снежня асаблівая ўвага нададзена людзям з абмежаванымі магчымасцямі - ва ўсіх кутках краіны ўжо праходзяць дыялогавыя пляцоўкі, форумы, выставы-кірмашы.

У Беларусі пражываюць больш за паўмільёна людзей з інваліднасцю, гэта прыкладна 6 % насельніцтва. Інклюзіўнае асяроддзе, даступная адукацыя і магчымасці працаўладкавання - у краіне ствараюцца максімальна камфортныя ўмовы. Робіцца ўсё, каб такія людзі адчувалі сябе нароўні з усімі, развівалі таленты і былі карысныя грамадству. Бо якасць жыцця і стварэнне роўных магчымасцяў для кожнага грамадзяніна - адзін з прыярытэтаў сацыяльнай палітыкі нашай краіны.

У Беларусі выбудавана і сістэма падтрымкі сямей, у якіх выхоўваюцца асаблівыя дзеці: ад матэрыяльных выплат і працоўных гарантый да бясплатнай рэабілітацыі і інклюзіўнай адукацыі.

