3 снежня ў Беларусі - Міжнародны дзень інвалідаў
3 снежня асаблівая ўвага нададзена людзям з абмежаванымі магчымасцямі - ва ўсіх кутках краіны ўжо праходзяць дыялогавыя пляцоўкі, форумы, выставы-кірмашы.
У Беларусі пражываюць больш за паўмільёна людзей з інваліднасцю, гэта прыкладна 6 % насельніцтва. Інклюзіўнае асяроддзе, даступная адукацыя і магчымасці працаўладкавання - у краіне ствараюцца максімальна камфортныя ўмовы. Робіцца ўсё, каб такія людзі адчувалі сябе нароўні з усімі, развівалі таленты і былі карысныя грамадству. Бо якасць жыцця і стварэнне роўных магчымасцяў для кожнага грамадзяніна - адзін з прыярытэтаў сацыяльнай палітыкі нашай краіны.
У Беларусі выбудавана і сістэма падтрымкі сямей, у якіх выхоўваюцца асаблівыя дзеці: ад матэрыяльных выплат і працоўных гарантый да бясплатнай рэабілітацыі і інклюзіўнай адукацыі.