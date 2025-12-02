Глядзець анлайнПраграма ТБ
3 снежня стартуе акцыя "Тыдзень даступнай культуры", прымеркаваная да Міжнароднага дню інвалідаў

3 снежня, у Міжнародны дзень інвалідаў, пачынаецца акцыя "Тыдзень даступнай культуры". Людзі з абмежаванымі магчымасцямі змогуць бясплатна наведваць беларускія музеі і бібліятэкі па 7 снежня.

Свае дзверы расхіне Нацыянальная бібліятэка Беларусі, а таксама тактыльныя экскурсіі арганізуе Беларускі дзяржаўны музей Вялікай Айчыннай вайны.

Для грамадзян з абмежаванымі магчымасцямі запланавана бясплатнае кансультаванне па сацыяльных і юрыдычных пытаннях.

