3 снежня стартуе акцыя "Тыдзень даступнай культуры", прымеркаваная да Міжнароднага дню інвалідаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
3 снежня, у Міжнародны дзень інвалідаў, пачынаецца акцыя "Тыдзень даступнай культуры". Людзі з абмежаванымі магчымасцямі змогуць бясплатна наведваць беларускія музеі і бібліятэкі па 7 снежня.
Свае дзверы расхіне Нацыянальная бібліятэка Беларусі, а таксама тактыльныя экскурсіі арганізуе Беларускі дзяржаўны музей Вялікай Айчыннай вайны.
Для грамадзян з абмежаванымі магчымасцямі запланавана бясплатнае кансультаванне па сацыяльных і юрыдычных пытаннях.