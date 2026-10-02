Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

30 гадоў заканатворчасці: у Свяцку абмеркавалі задачы заканадаўцаў

Аўтар:

30 гадоў заканатворчасці і рашэнняў, якія ўплываюць на развіццё краіны. У Свяцку працягнуліся мерапрыемствы, прысвечаныя 30-годдзю Нацыянальнага сходу Беларусі.

Тут абмеркавалі сучасныя задачы заканадаўцаў. Нацыянальны сход Беларусі ў цяперашнім двухпалатным фармаце працуе з 1996 года.

За гэтыя гады парламенцкая дзейнасць ахапіла распрацоўку і разгляд законапраектаў, пытанні сацыяльна-эканамічнага і рэгіянальнага развіцця, а таксама іншыя кірункі дзяржаўнай работы (больш падрабязна – глядзіце відэа).

Раздзелы:

Грамадства
x

Чытайце таксама