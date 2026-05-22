31 мая на Мінскім трактарным заводзе пройдзе дзень адчыненых дзвярэй
Дзень адчыненых дзвярэй пройдзе на Мінскім трактарным заводзе 31 мая. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу прадпрыемства.
Пачнецца мерапрыемства а 10-й гадзіне з парада рэтра- і сучаснай тэхнікі BELARUS на Прызаводскай плошчы. Для наведвання будуць адкрыты механічныя цэхі, корпус зборкі трактароў, кавальскі цэх, цэх доследнай вытворчасці, механазборачная вытворчасць. Дзверы будуць адчынены да 15:00.
На праспекце Трактарабудаўнікоў будзе працаваць выстава тэхнікі, дзіцячыя гульнявыя пляцоўкі. Разгорнецца гандаль. На пляцоўцы каля прахадной можна будзе ўбачыць танцы трактароў, паказальныя выступленні матацыклістаў. Таксама ў афішы катанне на трактарах, канцэртная праграма, узнагароджанне лепшых работнікаў.
Таксама свята, прымеркаванае да 80-годдзя завода, пройдзе 29 мая на Прызаводскай плошчы. З 11:00 да 23:00 будуць працаваць выстава рэтра- і сучаснай тэхнікі BELARUS і святочны гандаль. З 12:00 да 13:55 запланавана выступленне творчых калектываў Палаца культуры МТЗ, з 14:00 да 15:40 - узнагароджанне лепшых работнікаў МТЗ і канцэрт "Шлях да поспеху". З 16:00 стартуе музычны фестываль MUZ.BELARUS. Завершыцца вечар у 23:00 святочным феерверкам.