34 чалавекі з дзесяці краін атрымалі грамадзянства Беларусі ў Мінскай ратушы

У Мінскай ратушы 34 выхадцы з іншых краін прынеслі прысягу ў сувязі з атрыманнем грамадзянства Беларусі. Сярод іх - ураджэнцы з дзесяці краін: ад Украіны і Расіі да Пакістана, Лівіі, Ірана і В'етнама. На цырымонію прыйшлі родныя і сябры новых грамадзян. Падтрымлівалі іх і супрацоўнікі міліцыі, якія дапамагалі рыхтаваць дакументы для атрымання грамадзянства.

Удзельнікаў павіншаваў начальнік ГУУС Мінска Міхаіл Грыб. Ён адзначыў, што многія з іх даўно жывуць у сталіцы, працуюць у адукацыі і медыцыне, ствараюць сем'і, вучацца і асвойваюць новыя прафесіі.

"У мяне ёсць праца, у мяне ёсць усё для камфортнага жыцця. Я рады, што стаў паўнапраўным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. У мяне шмат сяброў, шмат сваякоў ужо тут. Таму я лічу сябе паўнапраўным беларусам", - падзяліўся ўраджэнец Украіны Сяргей Зяленскі.

Ураджэнка Арменіі Гаянэ Сагатэлян назвала Беларусь краінай для жыцця, адзначыўшы, што якасць і бяспека людзей з'яўляюцца для яе галоўнымі прыярытэтамі. Яна таксама выказала падзяку Прэзідэнту Аляксандру Рыгоравічу Лукашэнку за прадастаўленую магчымасць стаць грамадзянінам гэтай цудоўнай краіны.

Ігар Шчасновіч, начальнік УГіМ ГУУС Мінска:

"Сёння традыцыйна ў Мінскай гарадской ратушы прайшло ўрачыстае мерапрыемства па прынясенні прысягі замежнымі грамадзянамі, якія, згодна з указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, прыняты ў грамадзянства нашай краіны. Гэта выхадцы з Украіны, Расіі, Ірана, Узбекістана, В'етнама і асобы без грамадзянства. Усе яны дастаткова доўга ўжо жывуць у Рэспубліцы Беларусь. Хтосьці прыехаў сюды працаваць, вучыцца. Прывезлі сюды свае сем'і, альбо стварылі іх, і ўжо засталіся тут жыць, таму што наша краіна ім спадабалася".

Пасля прынясення прысягі новым грамадзянам уручылі Канстытуцыю Беларусі і памятныя сувеніры. Завяршылася цырымонія музычным падарункам - аўтарскай песняй "Мая краіна!".