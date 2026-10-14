Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

34 чалавекі з дзесяці краін атрымалі грамадзянства Беларусі ў Мінскай ратушы

Аўтар:

У Мінскай ратушы 34 выхадцы з іншых краін прынеслі прысягу ў сувязі з атрыманнем грамадзянства Беларусі. Сярод іх - ураджэнцы з дзесяці краін: ад Украіны і Расіі да Пакістана, Лівіі, Ірана і В'етнама. На цырымонію прыйшлі родныя і сябры новых грамадзян. Падтрымлівалі іх і супрацоўнікі міліцыі, якія дапамагалі рыхтаваць дакументы для атрымання грамадзянства.

Удзельнікаў павіншаваў начальнік ГУУС Мінска Міхаіл Грыб. Ён адзначыў, што многія з іх даўно жывуць у сталіцы, працуюць у адукацыі і медыцыне, ствараюць сем'і, вучацца і асвойваюць новыя прафесіі.

Сяргей Зяленскі, ўраджэнец Украіны

"У мяне ёсць праца, у мяне ёсць усё для камфортнага жыцця. Я рады, што стаў паўнапраўным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. У мяне шмат сяброў, шмат сваякоў ужо тут. Таму я лічу сябе паўнапраўным беларусам", - падзяліўся ўраджэнец Украіны Сяргей Зяленскі.

Ураджэнка Арменіі Гаянэ Сагатэлян назвала Беларусь краінай для жыцця, адзначыўшы, што якасць і бяспека людзей з'яўляюцца для яе галоўнымі прыярытэтамі. Яна таксама выказала падзяку Прэзідэнту Аляксандру Рыгоравічу Лукашэнку за прадастаўленую магчымасць стаць грамадзянінам гэтай цудоўнай краіны.

Ігар Шчасновіч, начальнік УГіМ ГУУС Мінска

Ігар Шчасновіч, начальнік УГіМ ГУУС Мінска:

"Сёння традыцыйна ў Мінскай гарадской ратушы прайшло ўрачыстае мерапрыемства па прынясенні прысягі замежнымі грамадзянамі, якія, згодна з указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, прыняты ў грамадзянства нашай краіны. Гэта выхадцы з Украіны, Расіі, Ірана, Узбекістана, В'етнама і асобы без грамадзянства. Усе яны дастаткова доўга ўжо жывуць у Рэспубліцы Беларусь. Хтосьці прыехаў сюды працаваць, вучыцца. Прывезлі сюды свае сем'і, альбо стварылі іх, і ўжо засталіся тут жыць, таму што наша краіна ім спадабалася".

Пасля прынясення прысягі новым грамадзянам уручылі Канстытуцыю Беларусі і памятныя сувеніры. Завяршылася цырымонія музычным падарункам - аўтарскай песняй "Мая краіна!".

Раздзелы:

Грамадства

Чытайце таксама