35 работнікаў МНС былі адзначаны дзяржаўнымі і ведамаснымі ўзнагародамі
Аўтар:Аляксандр Камовіч
Беларусь 19 студзеня адзначае Дзень ратавальніка. З прафесійным святам работнікаў МНС павіншаваў Прэзідэнт.
Сёння МНС з'яўляецца найважнейшым звяном у сістэме гарантавання нацыянальнай бяспекі. Пра гэта 19 студзеня заявіў і міністр па надзвычайных сітуацыях Беларусі падчас цырымоніі ўзнагароджання лепшых супрацоўнікаў. Акрамя зладжанай працы па выратаванні жыццяў у краіне нашы ратавальнікі вылучыліся і на міжнароднай арэне - гуманітарныя і выратавальныя місіі, чэмпіянат па пажарным спорце (падрабязнасці ў відэа).