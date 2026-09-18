38-я брыгада атрымала партыю сучасных бронетранспарцёраў БТР-82А
38-я асобная гвардзейская дэсантна-штурмавая брыгада атрымала партыю сучасных бронетранспарцёраў БТР-82А. Урачыстая падзея прайшла на пляцы падраздзялення. Пастаўка тэхнікі праведзена ў рамках планавага пераўзбраення сіл спецыяльных аперацый.
Бронетранспарцёры валодаюць вялікай манеўранасцю, агнявой моцай, лічбавай сувяззю, сучаснымі прыцэламі і ўзмоцненай абаронай. Свае магчымасці машыны прадэманстравалі перад прысутнымі, паказаўшы ўмоўнае нанясенне паражэння браняваным аб'ектам праціўніка.
Машыны новага пакалення адправіліся паказальным маршам у парк баявых машын. Урачыстым строем прайшлі і самі дэсантнікі. Наперадзе - ваенныя будні і асваенне новай тэхнікі.
Спецыялісты ўжо прайшлі адпаведную падрыхтоўку ў Ваеннай акадэміі. Брэсцкія дэсантнікі ўжо сёлета змогуць прадэманстраваць сваё валоданне бронетранспарцёрамі падчас вучэнняў.