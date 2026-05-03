3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
4 мая ў Савеце Рэспублікі ўручылі ўзнагароды прадстаўнікам СМІ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Напярэдадні прафесійных свят - Дня друку і Дня работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі - у Савеце Рэспублікі ўзнагародзілі прадстаўнікоў вядучых сродкаў масавай інфармацыі.
Як адзначыла старшыня верхняй палаты парламента Наталля Качанава, сёння журналісты знаходзяцца на перадавой. Зараз інфармацыйная прастора стала, па сутнасці, полем бою. Беларускія журналісты актыўна спыняюць спробы апанентаў сказіць інфармацыю, выкрываюць фэйкі і хлусню, прытрымліваюцца галоўнага правіла - праўдзіва пісаць гісторыю сучаснасці (гл. відэа).