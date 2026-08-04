4 жніўня ў Беларусі стартуе рэгіянальны этап конкурсу "Сям’я года"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Самыя дружныя і моцныя сем’і Беларусі зноў спаборнічаюць за званне лепшых: 4 жніўня стартуе рэгіянальны этап конкурсу "Сям’я года".
У адборачных турах прынялі ўдзел 632 сям’і. Першых фіналістаў вызначаць ужо 4 жніўня ў Магілёўскай вобласці.
Удзельнікі прадставяць два праекты: раскажуць пра сямейныя традыцыі і падрыхтуюць творчае выступленне да Года беларускай жанчыны.
Фінал адбудзецца ў Мінску 10 кастрычніка. Пераможцы атрымаюць дыпломы і грашовыя прызы.
Конкурс праводзіцца 7-ы раз і накіраваны на ўмацаванне інстытута сям’і і папулярызацыю сямейных каштоўнасцей.