Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

4 жніўня ў Беларусі стартуе рэгіянальны этап конкурсу "Сям’я года"

Самыя дружныя і моцныя сем’і Беларусі зноў спаборнічаюць за званне лепшых: 4 жніўня стартуе рэгіянальны этап конкурсу "Сям’я года".

У адборачных турах прынялі ўдзел 632 сям’і. Першых фіналістаў вызначаць ужо 4 жніўня ў Магілёўскай вобласці.

Удзельнікі прадставяць два праекты: раскажуць пра сямейныя традыцыі і падрыхтуюць творчае выступленне да Года беларускай жанчыны.

Фінал адбудзецца ў Мінску 10 кастрычніка. Пераможцы атрымаюць дыпломы і грашовыя прызы.

Конкурс праводзіцца 7-ы раз і накіраваны на ўмацаванне інстытута сям’і і папулярызацыю сямейных каштоўнасцей.

Разделы:

ГрамадстваСям'я і дзеці
x

Чытайце таксама