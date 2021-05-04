435 гадоў таму Нясвіж атрымаў Магдэбургскае права

Гістарычны юбілей у Нясвіжы: 435 гадоў таму горад атрымаў Магдэбургскае права, а гэта азначала новы прагрэсіўны этап у яго развіцці. Прывілея, якая сфарміравалася ў Еўропе XIII стагоддзя, дала мясцовасці і яе насельніцтву жыць па законах самакіравання, больш эфектыўна расці эканамічна.



Чаго дасягнуў Нясвіж той эпохі, раскажа Наталля Бардзілоўская. 1586 год. Нясвіж - рэзідэнцыя князёў Радзівілаў з высокім сацыяльна-эканамічным статусам, цэнтр. Менавіта такім цывілізаваным і развітым мястэчкам у часы старадаўняй Еўропы давалася магчымасць расці і прагрэсіраваць далей - дараваўся прывілей Магдэбургскага права.



Згодна з ім, горад атрымліваў магчымасць поўнага самакіравання, падатковыя льготы, судовы імунітэт. Шмат выгод для сваёй сям'і і ўвогуле для ўсіх гараджан 435 гадоў таму ад караля польскага, князя літоўскага Стэфана Баторыя тут атрымаў нясвіжскі Радзівіл - Мікалай Хрыстафор па мянушцы Сіротка.







Галоўныя сімвалы і напаміны таго Нясвіжа захаваліся па сённяшні дзень. Герб горада і першы будынак, які гараджане ў новым статусе ўзвялі ў цэнтры. Ратуша, вакол яе круцілася жыццё, тут заключаліся здзелкі, падпісваліся важныя дакументы, праходзілі кірмашы. Сама ж плошча звалася рынкавай. А ўнутры знакавай пабудовы засядалі прадстаўнікі ўлады, вырашаліся адміністрацыйна-гаспадарчыя пытанні, праходзілі суды.





Ратуша ў Нясвіжы - адна з пяці аўтэнтычных, якія захаваліся ў Беларусі. Яе сцены - тыя самыя, ад 1596 года. Такія ўзоры можна пабачыць яшчэ ў Слоніме, Віцебску, Чачэрску і Шклове.

Маладзейшая за чачэрскую і слонімскую, але старэйшая за віцебскую і шклоўскую нясвіжская ратуша пасля скасавання Магдэбургскага права (а гэта 1795 год) засталася. Не толькі як помнік. Засядала тут і гарадская дума, месціліся паліцэйская ўправа, Дом культуры, Дом піянераў, бібліятэка. Сёння ў ратушы музейныя залы, у якіх арыгінальныя рарытэты суседнічаюць з ўдалымі копіямі, што даюць ўяўленне пра эпоху. Крэданс XVI стагоддзя - тут трымалі посуд. Паліфон (нешта накшталт музычнай скрыні) - пад яго ладзілі балы. Глобус - узор таго, як старажытныя мясцовыя жыхары ўяўлялі Зямлю і свой горад на ёй тады. Вось кропачка - стары Нясвіж паўтысячы гадоў таму. А якім ён будзе - таксама ўжо можна смела ўявіць.



