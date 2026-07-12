455-е месца ў рэйтынгу Numbeo: Мінск прызнаны адным з самых эканамічна даступных мегаполісаў свету

Зазіраючы ў будучыню, любы малады спецыяліст ацэньвае не толькі рабочае месца, але і тое, наколькі камфортным, бяспечным і эканамічна стабільным будзе яго паўсядзённае жыццё. У гэтым плане сталіцы Беларусі ёсць чым ганарыцца: баланс паміж даходамі і выдаткамі тут ацэньваюць як адзін з самых прывабных на кантыненце.

Гэта паказаў і новы сусветны рэйтынг ад буйнога аналітычнага сэрвісу, дзе Мінск адзначылі як надзейны эканамічны партнёр і горад з вельмі даступным коштам жыцця. Эксперты ацанілі больш за 500 мегаполісаў па ўсім свеце. Галоўным крытэрыем стаў індэкс паўсядзённых выдаткаў - ад чэкаў у магазінах да камунальных паслуг. Па гэтым балансе сталіца выглядае выключна прывабна.

Цюрых - самы дарагі горад на планеце. Кожны год у розных рэйтынгах па кошце жыцця ён займае першыя радкі. Горад знакаміты сваімі сусветна вядомымі банкамі, гадзіннікамі, магазінамі, а таксама шакаладам і сырам. Цюрых - культурны і фінансавы цэнтр Швейцарыі. Толькі дзённы бюджэт на аднаго чалавека можа складаць каля 200 долараў. Таму ў рэйтынгах па кошце жыцця ён захоўвае па-ранейшаму тытул як "самы дарагі горад свету". Пра гэта сведчыць і новы апублікаваны рэйтынг сэрвісу Numbeo.

У "залатую дзясятку" ўвайшлі адразу 8 гарадоў Швейцарыі, на другім месцы Джорджтаўн на Кайманавых астравах, на 10-м радку размясціўся амерыканскі Ганалулу на Гаваях.

У гэтай спажывецкай гонцы Мінск заняў 455-е месца. Гэтая пазіцыя ў рэйтынгу значыць, што ў параўнанні з іншымі мегаполісамі жыццё ў беларускай сталіцы застаецца даволі даступным. Для кашалька гэта добрая навіна.

У аснове рэйтынгу - індэкс кошту жыцця. Пры яго разліку эксперты ўлічвалі выдаткі на пражыванне, цэны на прадукты, арэнду жылля, транспарт, вольны час, адзенне, медыцынскія паслугі і адукацыю (гл. відэа).