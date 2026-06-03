3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
5 чэрвеня святкуецца Дзень памяці святой прападобнай Еўфрасінні Полацкай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
5 чэрвеня святкуецца Дзень памяці святой прападобнай Еўфрасінні Полацкайnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d07e5a61-18cc-4cb5-b583-87bc45b3d9d7/conversions/9767dde1-da6d-414c-8790-8165578d47e3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d07e5a61-18cc-4cb5-b583-87bc45b3d9d7/conversions/9767dde1-da6d-414c-8790-8165578d47e3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d07e5a61-18cc-4cb5-b583-87bc45b3d9d7/conversions/9767dde1-da6d-414c-8790-8165578d47e3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d07e5a61-18cc-4cb5-b583-87bc45b3d9d7/conversions/9767dde1-da6d-414c-8790-8165578d47e3-xl-___webp_1920.webp 1920w
5 чэрвеня праваслаўная царква адзначае важную дату - Дзень памяці нябеснай заступніцы Беларусі, асветніцы і заснавальніцы Полацкага манастыра святой прападобнай Еўфрасінні Полацкай.
Жыццё, дзейнасць і служэнне Богу князёўны Прадславы (свецкае імя святой) выпалі на XII стагоддзе. І хаця дакладныя даты яе нараджэння і смерці меркаваныя, праваслаўныя традыцыйна памінаюць святую 5 чэрвеня.
Цэнтрам урачыстасцяў у гонар прападобнай становіцца Полацк - сучасны духоўны цэнтр Беларусі. Памятныя мерапрыемствы тут ахопліваюць тры дні - з 4 па 6 чэрвеня. 5 чэрвеня святочныя набажэнствы праходзяць у Крыжа-Узвіжанскім і Свята-Еўфрасіннеўскім саборах. Усіх вернікаў аб'яднае маштабны хрэсны ход.