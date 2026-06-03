Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

5 чэрвеня святкуецца Дзень памяці святой прападобнай Еўфрасінні Полацкай

5 чэрвеня святкуецца Дзень памяці святой прападобнай Еўфрасінні Полацкай

5 чэрвеня праваслаўная царква адзначае важную дату - Дзень памяці нябеснай заступніцы Беларусі, асветніцы і заснавальніцы Полацкага манастыра святой прападобнай Еўфрасінні Полацкай.

Жыццё, дзейнасць і служэнне Богу князёўны Прадславы (свецкае імя святой) выпалі на XII стагоддзе. І хаця дакладныя даты яе нараджэння і смерці меркаваныя, праваслаўныя традыцыйна памінаюць святую 5 чэрвеня.

Цэнтрам урачыстасцяў у гонар прападобнай становіцца Полацк - сучасны духоўны цэнтр Беларусі. Памятныя мерапрыемствы тут ахопліваюць тры дні - з 4 па 6 чэрвеня. 5 чэрвеня святочныя набажэнствы праходзяць у Крыжа-Узвіжанскім і Свята-Еўфрасіннеўскім саборах. Усіх вернікаў аб'яднае маштабны хрэсны ход.

Разделы:

ГрамадстваРэлігія