5 кастрычніка супрацоўнікі крымінальнага пошуку Беларусі адзначаюць прафесійнае свята

Прафесійнае свята адзначае 5 кастрычніка крымінальны пошук Беларусі.

Гісторыя легендарнай службы бярэ пачатак у 1918 годзе. Змяніліся эпохі, метады і тэхналогіі, але нязменнай застаецца галоўная задача - бескампрамісная барацьба са злачыннасцю, абарона жыцця, правоў і законных інтарэсаў людзей.

Наладжана бездакорнае міждзяржаўнае ўзаемадзеянне. Вынікі кіраўнік беларускага міліцэйскага ведамства Іван Кубракоў агучыў на пасяджэнні Савета міністраў унутраных спраў дзяржаў - удзельніц СНД у Таджыкістане. У выніку абмену аператыўнай інфармацыяй і ўзгодненай працы па яе праверцы ў дзяржавах СНД затрыманы 160 чалавек, якія здзейснілі злачынствы на тэрыторыі Беларусі.

Вялікае інтэрв'ю з намеснікам начальніка крымінальнага пошуку Беларусі глядзіце 5 кастрычніка ў 18:10 на "Першым інфармацыйным".