5 лістапада ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь адзначаецца Дзень ваеннай разведкі

5 лістапада - прафесійнае свята ў ваенных разведчыкаў. У сучасным свеце, дзе інфармацыя з'яўляецца зброяй, гэта сфера застаецца адной з самых закрытых і стратэгічна важных сфер абароны.

Датай стварэння ваеннай разведкі лічыцца 5 лістапада 1918 года. У гэты дзень было ўтворана Рэгістрацыйнае ўпраўленне Палявога штаба Рабоча-сялянскай Чырвонай Арміі. Новае ведамства займалася зборам і аналізам інфармацыі пра праціўніка. Ужо ў Вялікую Айчынную вайну разведка стала галоўнымі вушамі і вачыма камандавання. Яна забяспечвала інфармацыяй пра перамяшчэнні войскаў і планы праціўніка, стан забеспячэння і маральны дух арміі.

Сучасная разведка выкарыстоўвае цэлы арсенал інструментаў: перахоп сігналаў, спадарожнікавыя здымкі, працу з крыніцамі на месцах, укараненне і вярбоўку, маніторынг інтэрнэту, выяўленне ўразлівасцей, абарону ад атак, аналіз інфармацыі і радыёчастот і многае іншае.

Асаблівая ўвага надаецца геааналітыцы - супастаўленню даных з картамі, прагназаванню маршрутаў і лагістыкі. Для разведкі важна не проста сабраць інфармацыю, а разумець, да чаго рыхтавацца і які сцэнарый чакае наперадзе.