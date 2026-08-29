52 будучыя ваенныя медыкі прынялі ваенную прысягу на плошчы Герояў у Мачулішчах
На вернасць свайму народу і Айчыне. Першакурснікі ваенна-медыцынскага інстытута прынялі прысягу. Адказны і хвалюючы момант прайшоў на плошчы Герояў у Мачулішчах. У адзіным страі 52 курсанты, будучыя афіцэры - ваенныя медыкі.
Увесь жнівень яны рыхтаваліся, праходзілі курс пачатковай ваеннай падрыхтоўкі і 29 жніўня зрабілі першы важны крок на шляху да афіцэрскага звання і будучай прафесіі ваеннага медыка. Пасля ўрачыстым маршам прайшлі перад камандаваннем інстытута, роднымі і блізкімі, курсантамі старшых курсаў.
Большасць курсантаў ваеннага медыцынскага інстытута будзе служыць у інтарэсах беларускіх Узброеных сіл, а таксама пагранічнай службы і МНС.
Урачы ў пагонах - запатрабаваныя спецыялісты, якія ўдзельнічаюць у працы ўсёй медыцынскай супольнасці, нараўне з цывільнымі калегамі ратуюць жыцці ў экстранных сітуацыях.