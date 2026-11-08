70 гадоў гісторыі: 8 лістапада 1956 года адкрыўся Музей абароны Брэсцкай крэпасці

Фарпост гістарычнай праўды і памяці: Музею абароны Брэсцкай крэпасці - 70 гадоў. Яго адкрылі 8 лістапада 1956 года.

Экспазіцыя размяшчалася ў некалькіх залах былой жаўнерні: у тых жа памяшканнях, дзе летам 1941 года змагаліся і гінулі абаронцы крэпасці. У штатным раскладзе тады былі ўсяго тры супрацоўнікі разам з дырэктарам.

Сёння ў мемарыяльным комплексе працуюць больш за 140 чалавек. Музей абароны стаў першым з пяці музеяў Брэсцкай крэпасці. Тут нават сцены і скляпенні - своеасаблівыя экспанаты. На іх засталіся сляды ад нямецкіх куль і агнямётаў.

Музей абароны - экспазіцыйная прастора, ствараць якую дапамагалі абаронцы крэпасці, іх жонкі, удовы і дзеці.

За 70 гадоў па гэтых залах прайшлі каля 25 млн чалавек з 140 краін свету.

Кожны навуковы супрацоўнік штодня праводзіць ад 6 да 9 экскурсій - гэта цэлы рабочы дзень, які не заканчваецца ў 18:00. Пасля пачынаецца даследчая работа, якая дазваляе высвятляць імёны раней невядомых абаронцаў крэпасці.