8 снежня ў Мінску стартуе Першы маладзёжны ваенна-патрыятычны форум
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Па ініцыятыве Савета Рэспублікі і пры падтрымцы сілавых ведамстваў Беларусі Мінск прымае Першы маладзёжны ваенна-патрыятычны форум. Маштабнае мерапрыемства прадоўжыцца два дні.
У сталіцу прыбылі сотні хлопцаў і дзяўчат з усіх рэгіёнаў - гэта ўдзельнікі праекта "Цягнік Памяці", які за чатыры гады аб'яднаў тысячы маладых беларусаў, а таксама навучэнцы ваенна-патрыятычных класаў і клубаў, сувораўцы, слухачы ліцэяў сілавых ведамстваў.
У праграме - тэматычныя секцыі, дыялогі аб патрыятызме, служэнні Радзіме, ролі моладзі ва ўмацаванні дзяржавы. Два дні будучыя абаронцы Айчыны правядуць у атмасферы адзінства і сілы духу.
8 снежня будзе арганізавана ўнікальная магчымасць - пагутарыць са спікерам Савета Рэспублікі Наталляй Качанавай.