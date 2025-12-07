8 снежня ў Мінску стартуе Першы маладзёжны ваенна-патрыятычны форум

Па ініцыятыве Савета Рэспублікі і пры падтрымцы сілавых ведамстваў Беларусі Мінск прымае Першы маладзёжны ваенна-патрыятычны форум. Маштабнае мерапрыемства прадоўжыцца два дні.

У сталіцу прыбылі сотні хлопцаў і дзяўчат з усіх рэгіёнаў - гэта ўдзельнікі праекта "Цягнік Памяці", які за чатыры гады аб'яднаў тысячы маладых беларусаў, а таксама навучэнцы ваенна-патрыятычных класаў і клубаў, сувораўцы, слухачы ліцэяў сілавых ведамстваў.

У праграме - тэматычныя секцыі, дыялогі аб патрыятызме, служэнні Радзіме, ролі моладзі ва ўмацаванні дзяржавы. Два дні будучыя абаронцы Айчыны правядуць у атмасферы адзінства і сілы духу.