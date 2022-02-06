3.70 BYN
80 год таму, 10 лютага 1942 года, на фронце пачалі дзейнічаць Суражскія вароты
80 год таму, 10 лютага 1942 года, на фронце пачалі дзейнічаць Віцебскія, або Суражскія, вароты. Свабодны ад акупацыі калідор 40 кіламетраў. Своеасаблівы пралом з'явіўся ў выніку наступлення савецкіх войскаў падчас Тарапецка-Холмскай аперацыі і дзеянняў партызанскіх атрадаў, якія змаглі вызваліць вёскі пад Віцебскам. Гэта была першая ў Беларусі тэрыторыя, вызваленая ад ворага.
Пралом у флангах нямецкай абароны дазволіў эвакуіраваць на вялікую зямлю сотні тысяч людзей. А адтуль на акупіраваную тэрыторыю дастаўлялі медыкаменты, харчаванне, зброю. Менавіта праз Віцебскія вароты ў тыл ворага закідваліся шматлікія спецгрупы і атрады. Калідор дзейнічаў да канца верасня 1942 года. Яго ўтрымлівалі партызанскія атрады Бацькі Міная. Алена Борматава - аб "дарозе жыцця" на лініі фронту.