82 гады таму Брэст быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Горад памятае гэты дзень. Роўна 82 гады таму Брэст быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Вораг ператварыў Брэст у магутны ўмацавальны раён з дотамі, міннымі палямі і фартамі, аднак савецкія войскі зламалі абарону ўмелым манеўрам і рашучай атакай.
Вызваленне Брэста стала найважнейшым этапам на шляху да поўнага выгнання ворага з беларускай зямлі.
Масква салютавала вызваліцелям 20 залпамі з 224 гармат, а Брэсцкая крэпасць стала сімвалам мужнасці і назаўжды ўвайшла ў гісторыю як "Крэпасць-герой". Памяць аб подзвігу жыве і сёння.