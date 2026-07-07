9 ліпеня Беларусь развітаецца з народным пісьменнікам Мікалаем Чаргінцом

7 ліпеня не стала народнага пісьменніка Беларусі Мікалая Чаргінца. Яму было 88 гадоў.

Дзіцём ён перажыў Вялікую Айчынную вайну, а затым свае страхі, жахі і трагедыі апісваў у прозе.

Шлях да літаратуры ў Мікалая Чаргінца быў даволі няпростым. Марачы стаць спартыўным журналістам, ён выбраў прафесію абароны людзей і Радзімы. Скончыў юрыдычны і пайшоў на службу ў міліцыю. Але мара пісаць спачатку стала хобі, а затым і прафесіяй.

Народнаму пісьменніку Беларусі Мікалаю Чаргінцу было 88 гадоў

Афіцэр, пісьменнік, чалавек - Мікалай Чаргінец. Дзіця вайны, які перажыў акупацыю. У 4 гады бачыў смерць сяброў і сам уцякаў ад нацысцкіх куль.

Шлях да творчасці

Пасля вайны Мікалай сур'ёзна захапляўся футболам, гуляў за юнацкую зборную Беларускай ССР, скончыў Вышэйшую школу трэнераў, марыў пра кар'еру спартыўнага журналіста. Паступіў на журфак, але праз два курсы перавёўся на юрыдычны. Пасля ўніверсітэта служыў у міліцыі. Прайшоў усе прыступкі ад лейтэнанта да генерал-лейтэнанта. Быў начальнікам крымінальнага вышуку МУС. Міліцэйскія будні сталі асновай для яго літаратурных твораў. Вострасюжэтныя дэтэктывы генерала Чаргінца чытаў увесь Саюз.

Творы перакладзены на дзясяткі моў свету

А яшчэ быў Афганістан і серыя кніг пра тую вайну. Ён наогул заўсёды пісаў аб тым, што сам перажыў, бачыў і адчуваў. Кнігі Мікалая Чаргінца перакладалі на дзясяткі моў свету, агульны тыраж яго раманаў - больш за 7,5 млн экзэмпляраў. Доўгія гады ён быў старшынёй Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Міхаіл Пазнякоў, старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі:

"Безумоўна, нам будзе не хапаць яго мудрага слова, яго пляча надзейнага, поціску яго рукі, яго позірку вачэй мудрых, добрых, патрабавальных, строгіх і ў той жа час вельмі шчырых".

Яго вопыт жыццёвы і ваенны быў запатрабаваны і ў палітычным жыцці краіны. Мікалай Чаргінец узначальваў камісію Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы, прадстаўляў Беларусь у ААН. Заўсёды стаяў на абароне сваёй краіны і свайго народа.

У 2022 годзе Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прысвоіў Мікалаю Чаргінцу званне народнага пісьменніка Беларусі. Развітанне з генералам, палітыкам і апошнім народным пісьменнікам пройдзе 9 ліпеня ў Доме афіцэраў.