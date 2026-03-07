Глядзець анлайнПраграма ТБ
9 сакавіка стартуе акцыя "Мы - грамадзяне Беларусі!"

Напярэдадні Дня Канстытуцыі беларуская моладзь адкрывае новую старонку свайго жыцця. У рамках акцыі "Мы - грамадзяне Беларусі!", якая стартуе 9 сакавіка, 14-гадовым юнакам і дзяўчатам уручаць першыя пашпарты.

Таксама моладзь атрымае сімвалічныя падарункі: Канстытуцыю, флаг і спілс-карту (набор магнітных элементаў у форме тэрытарыяльных адзінак краіны).

Ужо два дзесяцігоддзі традыцыя ўручэння пашпартоў папярэднічае святу. Мерапрыемствы пройдуць з 9 па 15 сакавіка ва ўсіх рэгіёнах Беларусі.

