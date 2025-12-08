3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
9 снежня - Міжнародны дзень барацьбы з карупцыяй
Аўтар:Рэдакцыя news.by
9 снежня - Міжнародны дзень барацьбы з карупцыяй. Мэта - прыцягнуць увагу да праблемы карупцыі, яе разбуральных наступстваў для эканомікі, грамадства і дэмакратыі.
9 снежня 2003 года ў Мексіцы прайшла палітычная канферэнцыя, на якой была прапанавана Канвенцыя ААН па процідзеянні карупцыі. Дзяржавы, якія падпісалі яе, абавязваліся лічыць хабары і адмыванне прыбыткаў крымінальным злачынствам.
Паводле даных МВФ, штогод карупцыя абыходзіцца сусветнай эканоміцы прыкладна трыльён долараў.