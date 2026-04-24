Аўтапрабег "За адзіную Беларусь" да 40-годдзя аварыі на ЧАЭС аб'яднаў амаль 200 чалавек

Да 40-годдзя аварыі на ЧАЭС прымеркаваны двухдзённы патрыятычны аўтапрабег "За адзіную Беларусь". Маштабная акцыя аб'яднала амаль 200 чалавек, каб ушанаваць памяць герояў-ліквідатараў.

26 красавіка маршрут пабудаваны ў Гомельскую вобласць. Урачыстае закрыццё сімвалічна адбылося ў горадзе Тураве, там жа ўдзельнікі наведалі і знакавыя месцы.

Таксама падчас другога дня ў вёсках Пагост і Боркі ўдзельнікі ўсклалі кветкі ля помніка землякам - ахвярам Вялікай Айчыннай вайны.

