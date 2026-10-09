Аўтарскія правы: як абараніць крэатыўныя індустрыі ад пагрозы капіравання ў эпоху ШІ

Да канца 2026 года ў Беларусі з'явіцца Тэхнічны кодэкс па метадах ацэнкі інтэлектуальнай уласнасці. Гэта дазволіць канчаткова ўрэгуляваць пытанне кошту аб'ектаў аўтарскага права і спросціць працэс іх камерцыялізацыі.

Такія творы карыстаюцца попытам у інвестараў. За апошнія 6 гадоў тэмпы росту укладанняў у аб'екты інтэлектуальнай уласнасці перавысілі тэмпы росту укладанняў у матэрыяльныя актывы.

У Мінску сабраліся вядучыя сусветныя эксперты па эканоміцы, навуцы і праве. Іх аб'ядноўвае ахова інтэлектуальнай уласнасці. Гэтая тэма актуальная ў эпоху выкарыстання ШІ пры генерацыі ідэй або, напрыклад, музычных твораў.

Рашэнні, якія будуць прыняты на традыцыйнай мінскай пляцоўцы, вызначаць тэндэнцыі развіцця гэтай сферы не толькі ў Беларусі, але і на ўсёй еўразійскай прасторы (гл. відэа).