ААН - 81 год: які след пакінула Беларусь у гісторыі арганізацыі

Аб'ядноўваць краіны дзеля глабальнага свету - менавіта з такой мэтай стваралася Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Сёння яе назва гучыць як напамін: шукаць кампрамісы неабходна разам.

24 кастрычніка адзначаецца Дзень ААН. У 2026 годзе спаўняецца 81 год з дня ўступлення ў сілу яе Статута - галоўнага дакумента, які заклаў асновы працы арганізацыі.

У гэтай гісторыі ёсць выразны беларускі след. Мінск стаяў ля вытокаў ААН. У 1945 годзе Беларусь увайшла ў лік дзяржаў-заснавальнікаў.

Арганізацыя Аб'яднаных Нацый адзначае 81-ю гадавіну з дня свайго заснавання. Больш за восем дзесяцігоддзяў яна аб'ядноўвае краіны ў імкненні захаваць мір, абараніць чалавечую годнасць і знайсці адказы на агульныя выклікі. Сёння, калі рознагалоссі ўсё часцей падзяляюць народы, закладзеная ў яе аснову ідэя гучыць асабліва актуальна: будучыня чалавецтва павінна будавацца на дыялогу, узаемнай павазе і агульнай адказнасці.

Гэтыя прынцыпы былі закладзены ў аснову Статута ААН яшчэ ў 1945-м.У тым годзе 24 кастрычніка дакумент уступіў у сілу - гэта дата і стала днём нараджэння арганізацыі. Хоць гісторыя яе пачалася яшчэ раней, у гады Другой сусветнай вайны. Краіны антыгітлераўскай кааліцыі шукалі спосаб не толькі перамагчы агульнага ворага, але і захаваць мір пасля перамогі.

У ліку краін-заснавальніц ААН - Беларусь. Подпіс ад імя СССР пад Статутам паставіў ураджэнец Беларусі, кіраўнік савецкага МЗС Андрэй Грамыка, ад БССР - кіраўнік беларускай дэлегацыі Кузьма Кісялёў. У аснову дакумента легла агульная мэта - пазбавіць будучыя пакаленні ад бедстваў вайны (гл. відэа).