Абласны конкурс даследаванняў аб'яднаў звыш 200 школьнікаў цэнтральнага рэгіёна
Ад блокчэйна і крыптавалют да агратурызму і сакрэтаў нацыянальнага касцюма - такім шырокім аказалася кола тэм абласнога конкурсу даследаванняў. Інтэлектуальнае спаборніцтва сабрала больш за 200 школьнікаў з усяго цэнтральнага рэгіёна.
Усе яны прадставілі свае напрацоўкі, вопыты і вынаходкі па 20 напрамках - фізіцы, хіміі, гісторыі, астраноміі і геаграфіі.
Прэзентацыі пройдуць на працягу 2 тыдняў. Самыя вынаходлівыя даследчыкі адправяцца на рэспубліканскі этап, лепшыя з лепшых змогуць стаць стыпендыятамі спецфонду Прэзідэнта па падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў.