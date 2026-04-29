Абноўленая Рэспубліканская дошка Гонару ўрачыста адкрыта ў Мінску
29 красавіка, напярэдадні Свята працы, у Мінску ўрачыста адкрылася абноўленая Рэспубліканская дошка Гонару.
За дасягненне высокіх вынікаў у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў 2025 годзе на яе занесены больш як шэсць дзясяткаў пераможцаў - арганізацыі і прадпрыемствы з розных сфер: прамысловасці, будаўніцтва, сельскай і лясной гаспадаркі, сферы паслуг.
Так дзяржава падкрэслівае важкі ўклад грамадзян і працоўных калектываў у развіццё Беларусі.
Адкрыццё абноўленай Рэспубліканскай дошкі Гонару - гэта традыцыя, якой ужо 27 гадоў, і з кожным годам крытэрыі становяцца больш строгімі, а работы ў камісіі дадаецца, бо выбраць лепшых у сваёй сферы - задача нялёгкая і адказная. Узяць хаця б сельгасарганізацыі. АПК - гэта адзін з драйвераў эканомікі Беларусі, па выніках 2025 года лічбы вельмі добрыя, і выбраць лепшую арганізацыю ў кожнай вобласці няпроста.
Трапіць на Рэспубліканскую дошку Гонару - значыць стаць брэндам, вядомым па ўсёй краіне.
Сёння без увагі не застаецца ні адна галіна эканомікі, ні адзін рэгіён Беларусі, таксама сёння падводзяць вынікі пяцігодкі. Лепшымі рэгіёнамі сталі Брэсцкая, Мінская і Магілёўская вобласці. Так што раўняцца ёсць на каго!