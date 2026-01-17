"Ачышчэнне душой, а не толькі целам": як Беларусь сустракае Вадохрышча ў люты мароз

Лютыя маразы не сталі перашкодай для галоўнай народнай традыцыі Вадохрышча. Праваслаўныя вернікі з вечара 18 студзеня актыўна акунаюцца, каб ачысціць цела і душу. У Беларусі для гэтага - больш за 130 бяспечных месцаў. Яны абсталяваныя ўсім неабходным: цёплымі раздзявалкамі, пунктамі абагравання і нават лазнямі. На асноўных пляцоўках Мінска дзяжураць медыкі і ратавальнікі, гатовыя ў любы момант прыйсці на дапамогу (гл. відэа).