Як захаваць мір, калі недальнабачныя заходнія палітыкі ўпарта вядуць планету да новай глабальнай вайны, а звыклая сістэма міжнародных адносін трашчыць па швах? Адказ на гэты выклік відавочны - Еўразіі жыццёва неабходная прынцыпова новая архітэктура бяспекі. Менавіта пра гэта 3 лістапада будуць гаварыць у Мінску на IV Міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы - форуме, які вяртае свет да разумнага сэнсу.

У Мінск з'язджаюцца ўдзельнікі IV Міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы.

У Мінск з'язджаюцца звыш 600 дэлегатаў з 50 краін свету

Форум прымае, мабыць, самы футурыстычны будынак Мінска - знакаміты "Рамонак". Гэтая маналітная кветка з бетону і шкла ў самым цэнтры горада будавалася як сімвал архітэктурнага выкліку і апераджальнай час інжынернай думкі. І сёння ў яго канструкцыі чытаецца глыбокі геапалітычны сэнс: пялёсткі будынка, як і краіны нашай вялікай Еўразіі, утрымліваюць адзін агульны купал. Калі пашкодзіць адзін, раўнавага не выстаіць.

І маштаб чаканняў пад гэтым маналітным купалам сёлета б'е ўсе рэкорды. IV Міжнародная канферэнцыя па еўразійскай бяспецы рыхтуецца аб'яднаць больш за 600 удзельнікаў з 50 дзяржаў свету. Ініцыятыва, якую вылучыў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка 3 гады таму сёння ператварыла гэту пляцоўку ў магутную глабальную дыялогавую платформу (гл. відэа).